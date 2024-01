La prenda de Ivo Petrov que desconcierta a la Guardia Civil: "Tiene un cierre, debería estar junto al cadáver y no la encuentran..."

'Vamos a ver' acude hasta la localidad de Los Alcázares para contar todos los detalles de la investigación por la muerte de Ivo. Tras encontrar el cadáver en el fondo del Mar Menor, queda saber los resultados de la autopsia y si pudo no haber sido un accidente entre adolescentes.

El reportero Paco Ballesta cuenta todos los detalles sobre cómo está la situación: "Hay secreto de sumario, hemos hablado con el entorno de la familia de Ivo , ellos todavía no han visto al chico, por consejo de la abogada... van a esperar a que se haga la autopsia para que la imagen sea lo menos impactante".

Por otro lado, el periodista aclara que la familia le ha confirmado que "han mandado pruebas de adn tanto de la madre como del niño para cotejarlas en Madrid" y que "me insisten que no ha habido muestras de violencia, parece que ha sido un accidente". El reportero cuenta que "dice su entono que pensar que ha sido un accidente, que no le han matado ni asesinado, les alivia un poco en el momento en el que están".