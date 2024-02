El enfado de Fabiola cuando le preguntan por Gabriela Guillén en el cumpleaños de su hijo: "¿De verdad es necesario?"

La reportera le pregunta por el cumpleaños de su pequeño y Fabiola, que se encuentra andando rápidamente y se muestra bastante esquiva con la prensa, comenta que “el cumpleaños de Kike estuvo muy bien lo pasamos fenomenal y genial todo". Además, la prensa le pregunta por cómo fue el encuentro con Bertín, a lo que responde tajante y enfadada sentenciando: “Por favor, ¿De verdad es necesario?... a la gente no le importa eso. Entiendo que esto es vuestro trabajo, pero no aporta nada, es el cumpleaños de un niño que está en una familia, no tiene mayor noticia", sentencia.