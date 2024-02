Gabriela Guillén, sobre Bertín Osborne: "Se podrían haber solucionado las cosas mucho antes sin necesitar intermediarios"

La modelo vuelve al programa para responder a todas las polémicas que están surgiendo sobre la relación que tuvo con Bertín Osborne. Después de dar a luz a su hijo que tiene en común con el cantante, Gabriela Guillén muy tajante responde si él se ha puesto en contacto con ella desde entonces: “Le he llamado varias veces” asegura la modelo.

Además, confirma tener todas las conversaciones, fotos y también los mensajes que ha intercambiado durante los años de relación que tuvo con el cantante: “Lo tengo todo, he llegado a pensar que me ha vendido”. Sobre si ha llamado a Bertín, ella explica que “sí, le he mandado notas de audio, se podrían haber solucionado las cosas mucho antes sin necesitar intermediarios”.