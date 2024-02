La banda de Antonio Tejado fue detenida justo antes de robar un millón de euros en una finca

Todas las alarmas saltaron cuando se conoció la noticia en la que se desveló que entre los detenidos de una banda criminal de Sevilla estaba Antonio Tejado. El sobrino de María del Monte no declaró ante el juez y el letrado, basándose en pruebas que le habían ofrecido los agentes, lo mandó a prisión provisional al considerarlo 'autor intelectual' de los robos.

Antonio Rossi fue más allá en plató y detalló cómo era la vida de Antonio Tejado en los últimos tiempos: "Su círculo me habla de una adicción al alcohol, una botella al día, y a las drogas". Por otro lado, el periodista apuntó: "Su familia no se sorprende en exceso, hablan de que tenía malas compañías y que no le sorprende su implicación en robos".