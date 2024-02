La carta de Luis, amigo de uno de los guardias civiles asesinados: “¡Qué dolor tan miserable y desleal, como los que te mandaron allí!"

Por otro lado, la novia de Miguel Ángel, también ha expresado su dolor comentando que "a él le han matado, pero a mí me han llevado con él también. Era el primero que estaba dispuesto a hacerlo que fuese por los demás, por salvar vidas anteponiéndose a él mismo. Ellos van con una embarcación que no tiene que ver con la que utilizan los narcos. A mí no me sirve de nada que a mi pareja que ha fallecido le pongan una medalla de oro por haber fallecido. No tenía que estar muerto. Si se hubiese hecho lo que se tenía que hacer. Porque les mandaron a morir".