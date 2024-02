El giro que quiere llevar a cabo el abogado de Antonio Tejado: "Se lo está planteando, sería el viernes 1 de marzo"

Antonio Tejado fue detenido al igual que el resto de la banda, pasó a disposición judicial, donde no declaró ni una sola palabra ante el juez y fue trasladado a prisión por ser el autor intelectual del robo de María del Monte, entre otros. Una actitud que sorprendió a los propios agentes e incluso al letrado, quienes no daban crédito con la "tranquilidad" que mostraba Tejado los momentos previos a ser mandado a la cárcel.

Rocío Romero, mirando a cámara, desvela cuáles son las intenciones de la defensa de Tejado: "De hecho, el abogado de Antonio está pensando pedir la declaración voluntaria de su cliente. Es decir, va a pedir que Antonio Tejado declare voluntariamente ante el juez para contar su versión de los hechos... no está confirmado todavía, pero sí se están planteando hacerlo". Al escuchar esta información, Joaquín Prat añade: "Claro, porque en su momento se acogió a no declarar porque no sabía de qué se le acusaba".