Un examigo de los 'Petazetaz': "Caí en coma inducido después de que me drogaran"

“A mí me drogaron sin yo saberlo. Me metieron una bengala por el culo y la encendieron, me desperté de las quemaduras. En esa casa solo hay droga, lo echan en vasitos y tu no sabes lo que estas bebiendo. Caí en un coma inducido , estuve tres horas dormido. Tenía quemaduras de tercer grado ”, comenta el examigo.

Por otro lado, el examigo de los influencers explica: “Así eran mis supuestos amigos. Los conocí hace cinco años por otro colega influencer, uno de ellos era el típico pagafantas del grupo… hasta que llegó la cocaína a su vida . Yo me junté con ellos porque no tenía amigos, quería sentirme querido.

Aunque Paula asegura que veía muchas cosas raras, no podía imaginarse tanto: "Me di cuenta cuando me fui de esa casa. Nos drogaban y se reían de nosotros y cuando me fui me robó. Yo lo conté en redes y mucha gente me escribió para decirme que las habían drogado y abusado de ellas. En ese momento fue cuando salieron las víctimas", ha contado.