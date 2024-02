Un examigo de 'Petazetaz', sobre las presuntas agresiones sexuales a menores: "Mandaban los vídeos de las relaciones que tenían con las chicas"

“Él se creía el rey del mundo, que podía hacer lo que él quisiera, que podía ser la h…y así pasó. Yo creo que Iván está ahí un poco de paquete . Yo no creo que haya hecho nada, simplemente está ahí y le está cayendo todo, el daño es colateral por haber pasado tanto tiempo con él. Yo estaba en ese grupo donde se mandaban las cosas , pero me salí hace muchísimo tiempo. Si había estado con una chica desnuda, mandaba cómo grababa muchas veces a sus relaciones sexuales y decía que no pasaba nada", detalla el examigo.

Sobre los vídeo que enviaba a ese grupo: "Los mensajes casi siempre eran de rechazo: ‘Tío, no envíes eso, que asco, no queremos verte la p…que c…haces, pobre chavala. Yo iba a muchas discotecas con ellos y a lo mejor, de repente, bajaba al baño y me encontraba a… con una chica y a ella se la veía mal. Le decía ¿está bien? Y me decía sí, sí. Tu tranquilo, tú sigue tal, tú tranquilo, disfruta de la fiesta", explica el examigo.