Una vecina afectada por los okupas de un garaje en Zaragoza: "Ha habido noches que han entrado hasta con armas, vivimos con miedo"

"Hubo al parecer un incendio hace dos años y eso es lo que ha podido originar que el garaje no cerrase y la gente necesita donde estar. Hemos puesto seguridad en el portal porque un propietario que tiene un piso alquilado se ha dado cuenta que era muy peligroso para sus inquilinos y ha sido la manera de que no nos entren de madrugada. Ha habido noches que han entrado con armas y nos consta porque venia la policía a perseguirles. El ultimo susto fue el día después de reyes, que con el extintor rompieron el cristal para salir a esta terraza , eran las tres de la madrugada y el miedo se volvió insuperable . Hay gente que ha denunciado, pero lo que ha habido aquí no se lo recomiendo a nadie"

"Si no se le da solución a estos problemas es lo que está ocasionando. Al que le afecta que se busque la solución, pero vamos por el mal camino. Esta gente no tiene donde vivir y nos perjudica a los demás. Si se han ido del garaje no tiene que ver con que no estén en el barrio, tenemos miedo y esto no va a terminar aquí. Nos vemos muy indefensos de muchas cosas y del silencio, ellos pueden hacer ventas de estos pisos, que saben que no están para ello, pero la ley se lo permite. No sé la manera para que se gestione esto, si los denuncias tienes que vivir con miedo".