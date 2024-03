Aunque hasta esta semana no habíamos visto imágenes de Mariló, nuestra compañera Giovanna González aseguraba en 'VAV' que la gerente tiene una relación con Isabel Pantoja desde hace años: "Esta amistad viene de hace años. No se siguen en redes sociales, pero es verdad que Mariló, como buena amiga, ha sacado las garras por Isabel cuando ella estaba en la cárcel y ha dicho que la justicia no es igual para todos".