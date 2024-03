Esta mujer ha explicado en 'Vamos a ver' que desde el principio de su relación con Antonio Tejado vio comportamientos que no le cuadraban y que hicieron que saltaran sus alertas: "Le conocí en septiembre de 2022 y ya entonces vi cosas raras, contestaba muy mal a la gente, tenía reacciones muy fuera de lugar, se enfadaba y se ponía agresivo , me gritaba, le temblaban las manos ".

Además, esta ex pareja de Tejado apunta a las malas compañías del andaluz, refiriéndose concretamente a los individuos que han sido detenidos por su presunta relación con el robo en casa de María del Monte: "En estos cuatro años siempre me ha nombrado al ruso este, al Arsen, y yo le decía que debía cambiar de amistades, no sé si habrá hecho con ellos cosas ilegales, pero no me sorprende su detención".