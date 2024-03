Prima de Javier, el joven desaparecido en Logroño: "Su teléfono no da señal, pero se descarta que cayera al río"

“ Se despide de sus amigos diciendo que se va a casa de mi hermana y la suya, que viven juntas, luego dicen que le vieron caerse, que lo levantaron y de ahí que se fue haca el rio, pero vieron por cámaras que no fue hacia allí . Dicen que hubo varias llamadas que lo vieron por el club deportivo, pero realmente no hemos dado con el . Las hipótesis son de todo, lo del rio ayer ya se descartó, aunque seguimos buscándolo. También existe la hipótesis de que le drogaran y se le fuera la cabeza. Es deportista, es muy buena persona, cariñoso, para mi Javi es un primo hermano de todo, nunca había desaparecido, esto no me lo imaginaba, es todo muy raro" , explica su prima.

"Cuando me llaman pensaba que se habría ido con alguna chica, pero pasaban las horas, Javi no aparecía, todos desesperados. Le estuve buscando el sábado e imposible, no damos con él. Su móvil no da señal, la última pista es a las nueve de la mañana del sábado que ronda por el piso de su hermana y a las cinco de la tarde le llegaron los mensajes, pero nada. Él tenía pensado hasta donde sabemos que se supone que iba a coger un bus a las siete de la mañana, pero a sus amigos les dijo que iba a casa de su hermana, pero no ha hecho ni una otra. Cuando se despide de sus amigos iba bien pero luego dicen que le vieron caerse en Panorama porque iba mal", detalla Jessi.