Bárbara Rey critica el enfrentamiento de su hijo, Ángel Cristo, con Carmen Borrego en 'Supervivientes': "No es bonito hacer llorar a una persona"

La tensión estalla en 'Supervivientes' antes del inicio del reality: la discusión de Carmen Borrego y Ángel Cristo

Bárbara Rey expresa ante las cámaras su deseo por que nadie haga daño a Carmen Borrego durante su paso por 'Supervivientes'

Sofía Cristo niega que ella y su madre hayan prohibido a su hermano Ángel que hable de ellas: "Lo único que se dice en el burofax es que deje de difamar"

Ángel Cristo y Carmen Borrego han tenido un conflicto incluso antes de que ‘Supervivientes' comenzara. La concursante ha defendido a Bárbara Rey en el enfrentamiento con su hijo y él cree que le han desprestigiado públicamente. Carmen acabó esta discusión entre lágrimas y 'Vamos a ver' nos muestra la reacción de Bárbara Rey.

La discusión de Ángel Cristo y Carmen Borrego

Todo empezó porque Ángel insinuó que Carmen venía del "geriátrico", ella replicaba, él le pedía que lo superara y Carmen le recomendaba que fuera él quien lo hiciera: “El que no tiene ni un puñetero argumento para defenderse es él. A mí no me gusta que ningún hijo hable así de su madre”, decía la concursante.

La reacción de Bárbara Rey

"Lo siento enormemente", decía Bárbara Rey ante las preguntas de la prensa sobre este conflicto y añadía que siente un "gran cariño" por Carmen: "Es una gran persona, muy buen profesional y muy buena madre".

Por eso, la vedette espera "que nadie le haga daño" porque cree que Carmen "no se lo merece" y criticaba de algún modo la actitud de su hijo: "Hacer llorar a una persona no es bonito, no está bien yo le mando mucho ánimo a Carmen".

Bárbara no ha visto el salto del helicóptero de su hijo, pero cree que debe haberlo hecho "muy bien" porque es un buen nadador: "Desde pequeño me he preocupado de que nadara, buceara y ha tenido buenos profesores. Por ese lado le va a ir muy bien".

La reacción de Sofía Cristo

Ha visto parte del reality pero deja claro que no porque esté su hermano sino porque le gusta 'Supervivientes': "Que haga su concurso como quiera. Ojalá le salga muy bien a él y a todos los que están".

La reportera la transmitía que Carmen las había defendido y ella le daba las gracias: "Le tengo mucho cariño, espero que tenga una estancia tranquila y hospitalaria".