La tensión estalla en 'Supervivientes' antes del inicio del reality: la discusión de Carmen Borrego y Ángel Cristo

El reality aún no ha comenzado pero la convivencia sí. Tras poner rumbo hacia Honduras, los concursantes de ‘Supervivientes’ comparten tiempo juntos y la tensión ya ha estallado entre Carmen Borrego y Ángel Cristo.

"Me voy a levantar que me han llamado del geriátrico", decía Carmen, quejándose de lo que Ángel Cristo Jr. le había dicho previamente. Sin embargo, el concursante le lanzaba un zasca que provocaba el enfado inmediato de la aludida: "Supéralo, Carmen".

Carmen se iba llorando del lugar y confesaba estar “jod***” a Kike Calleja, que la consolaba diciendo: "No te dejes poner así por una persona que habla así de su madre ¿Cómo va a hablar de ti?"

Mientras tanto, Miri aconsejaba a Ángel que no cometiera faltas de respeto y él replicaba que Carmen, tras tantos años en televisión, no debería tener la piel tan fina: "Si yo llorase por lo que han dicho de mí..."

En ese momento intervenía Zayra Gutiérrez y recordaba a Ángel que le había dicho cosas como que venía del geriátrico: "Tú has ido a hacer daño y lo sabes, ella está hundida". Ángel se defendía diciendo que no debería ser tan sensible y Zayra perdía la paciencia: "Poca empatía y poco amor tienes tú hacia tu familia".