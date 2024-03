Sobrino de Vicente, el asesinado de Hinojal: "Participó en las batidas, pero no le vi comportamientos sospechosos"

“Aquí lo que pensamos era que era una persona de confianza porque sino Vicente no sale de casa, pero no piensas que alguien del pueblo puede hacer algo así”. La reportera explica que “un día antes de su detención, estuvo en su bar, ¿Habló con él, le dijo algo? El sobrino comenta que “no, estuvieron descargando material para un evento y conversaciones normales sobre la desaparición de Vicente y que había malestar por el pueblo, pero nunca había sospechado así de nadie ”.

Por otro lado, José Luis detalla: “Hay mucha gente que va de caza por ahí y todos comentaban lo raro que era que nadie viera nada en 40 días, por eso te planteas que haya habido un posible traslado del cuerpo. Yo no puedo sospechar de nadie porque no soy policía, ¿Qué haya alguien más? No sabemos. El cuerpo de Vicente... tampoco es que fuese una persona muy corpulenta, se puede mover un cuerpo así sin que te cueste, no sabemos si habrá alguien más, la investigación nos lo dirá.