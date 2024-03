Portavoz de la Policía Nacional, sobre los últimos datos de la desaparición de Javier en Logroño: "No hay ninguna persona identificada"

La búsqueda se está centrando en el río Ebro, pero no se descarta otra línea de investigación. Al operativo se le ha sumado este lunes la unidad canina, que busca al joven por los márgenes del río.

Aunque se abrían abierto líneas de investigación que podrían llevar a una tercera persona, Olga Maeztu, portavoz de la Policía Nacional, ha hablado en directo con 'Vamos a ver' y ha pedido prudencia a la hora de dar informaciones que no han sido confirmadas: "Quiero dejar claro que las líneas están abiertas, pero no hay ninguna persona detenida ni identificada. No hay ninguna novedad respecto a la búsqueda de este fin de semana", ha aclarado.