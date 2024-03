Raquel, víctima de violación en Albelda: "Tengo mucho miedo, estoy llena de heridas y golpes"

Una denuncia a su expareja podría ser el motivo de la brutal paliza: “Viene desde mi ex hasta aquí. Y han pasado dos años o uno y algo. Estoy muy mal, lamentando lo que ha pasado, estoy llena de heridas y golpes. Tengo mucho miedo y no puedo hablar más. Yo solo quiero que se acabe esto y que paguen lo que han hecho. Que a ver si se acaba este infierno que no va a acabar nunca", explica Raquel.

Por otro lado, la pareja de la víctima detalla: "Está destrozada, la verdad que me dio una pena verla. Le habían hecho de todo, le habían dado con un ladrillo en la cabeza, tenía todo el cuerpo marcado por todos lados. Quería hacerla daño y marcarla en sus partes. La quería matar porque por lo que me ha contado Raquel la decía ‘tú no vas a denunciar, tú no vas a denunciar, no vas a ir al juicio”.