Isabel Pantoja seguiría cobrando la pensión de Paquirri: "Ahora sabemos que se pidió la renovación en el año 2019"

Según Pepi Valladares, Isabel Pantoja seguiría cobrando la pensión de viudedad de Paquirri. Al tratar este tema en 'Vamos a ver', Antonio Rossi explica: “Ya resolvió Pepi Valladares que no habían sido pareja de hecho, y yo conté que no cobraba la pensión, pero que Isabel Pantoja la había vuelto a solicitar. Durante el tiempo que estuvo con Julián Muñoz, ella dejó de cobrarla, no sé si por sus circunstancias o por el tema de la cárcel. Ahora sabemos que se pidió la renovación en el año 2019". Alessandro Lequio comenta: “En cualquier caso, el estado civil de Isabel Pantoja es viuda, por lo que le corresponde si o si una pensión.