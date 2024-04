Raquel Abad, mujer de Kike Calleja: "No le ha venido bien ser del 'team' Borrego, pero es amigo antes que concursante"

Poco después de su expulsión, Raquel Abad, mujer de Kike Calleja, ha acudido al plató de 'Vamos a ver' para hablar de su paso por el reality más aventurero de la televisión: "Ojalá estuviera ya aquí. Estoy muy contenta porque aunque no ha sido el mejor de las pruebas, lo ha hecho muy bien. No se ha quejado, lo ha hecho todo, siempre positivo, cómo hablan sus compañeros de él... Además, ha dado grandes titulares", ha asegurado.

Sobre si cree que Carmen Borrego ha tenido privilegios por parte de la organización de 'Supervivientes', Raquel Abad ha preferido no 'mojarse': "Yo no soy nadie para decir si ha tenido privilegios o no porque no he sido concursante. Eso lo tendrían que decir sus compañeros", ha sentenciado.