Vecino atacado por el hombre con la cabeza decapitada de su padre: "Nos lanzó la cabeza al coche"

El reportero pone en contexto a la audiencia: “Este lunes, el acusado sufre un brote de su enfermedad y le da dos hachazos a su padre, uno en el tórax, otro en el brazo . El padre consigue salir de la casa, llega a tocar la puerta de los vecinos, pero ellos no abren por miedo. El hijo acaba con la vida del padre, le decapita. Baja con la cabeza en una mano y en la otra lleva el hacha”, asegura el reportero.

Por último, el vecino asegura: "Me pasó todo por la cabeza, pensaba que no era una cabeza humana. Al salir de la rotonda llamamos al 112 para explicarles este suceso y rápidamente llegó la Guardia Civil. Vimos al hombre fuera de sí, todos los vecinos coincidimos en que era un chico formal y no se le veía que tuviera nada malo".