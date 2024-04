Madre de una menor con discapacidad intelectual que sufrió agresiones por sus cuidadoras: "Dicen que es protocolo y mi hija no es agresiva"

“Mi hija no ve por el ojo izquierdo, no sabe comunicarse y es un cerebro de seis meses en un cuerpo de 14. Sus cuidadoras pesaban 73 kilos cada una. Ella no es una persona fuerte y si la tocas ella se bloquea”, detalla el padre. “Hicimos una comparación de protocolo que entregan, con mi hija y el de una compañera. La niña no tiene nada y su compañera tiene firmado el consentimiento de contención, por lo que se consienten esas técnicas, mi hija no tiene nada y no es agresiva”, explica la madre