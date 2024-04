Alicia González, psicóloga de 'Recién nacidos', nos habla de la paternidad de Julia Menú y Fran Callejón: "Han sido un equipo, son una maravilla"

"Creo que una de las cosas más importantes en la sociedad en la que vivimos hoy es mostrar que no estás sola en lo que te pasa, cuando te conviertes en madre o padre tiempo atrás criabas en comunidad, ahora estás solo con tu pareja o en la soledad absoluta. El agotamiento, la crisis de identidad, las dudas y los miedos ayuda a que cuando estás en tu casa quizá llorando porque la lactancia no es lo que esperabas y ves que hay gente como tú dices, no estás tan sola", comentaba.