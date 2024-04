Carmen Borrego, sobre la actitud de Ángel Cristo: "Es de todo menos tonto. Sabe que si se victimiza, la audiencia va a estar con él"

Carmen Borrego y Kike Calleja confirman que Ángel Cristo se ha dirigo a cámara para decir "barbaridades que no se pueden emitir de su familia y otras personas"

Kike Calleja desvela lo que Ángel Cristo afirma tras las cámaras en 'SV': "No os podéis ni imaginar las barbaridades que dice de su familia, de su exmujer"

Los colaboradores de 'Vamos a ver' analizan las últimas imágenes de Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes'. El concursante no para de tener conflictos con sus compañeras de isla, algo que no ha sorprendido nada a Carmen Borrego ni a Kike Calleja, quiénes han decidido desvelar la verdad sobre lo que éste decía ante las cámaras y que no se ha podido emitir.

Carmen Borrego, tras ver el vídeo, no ha podido evitar tomar la palabra, resignarse y empezar a exponer su opinión: "Convivir con Ángel Cristo es... cuanto menos, difícil". La colaboradora continúa hablando ante la mirada de sus compañeros: "Es una persona que es sibilina, cada vez que se ha acercado a mí le he hablado como si él no hubiera dicho nada porque... él sabe que si se victimiza, la audiencia va a estar con él".

"Mira, ha dormido entre Kike y yo, ninguno de los dos le ha dicho 'oye, aquí no estés", comenta Carmen Borrego sobre su convivencia con el que fuese su compañero. Sin embargo, Kike Calleja se une a la tertulia y destapa el bombazo: "Y diciendo barbaridades de su familia, ¡barbaridades!".

Las declaraciones de Ángel Cristo: "Hacia su familia y varias personas, son unas barbaridades..."

Kike Calleja reconfirma que Ángel Cristo ha dicho auténticas "barbaridades" en la isla y Carmen Borrego asiente con la cabeza mientras añade: "Pero diciendo unas barbaridades de su familia que no se pueden emitir".

Adriana Dorronsoro, sin dar crédito, pregunta: "Pero esos comentarios han sido fuera de cámara, ¿entiendo?". Carmen Borrego niega y le cuenta: "Esas barbaridades están grabadas y no se pueden emitir".

Joaquín Prat quiere saber más sobre este tema y comenta: "¿Es verdad que ha dicho cosas mirando a cámara y dirigiendose a alguien en concreto que no se puede emitir?". Kike Calleja confirma que ha dicho esas supuestas barbaridades dirigiéndose a la cámara y añde: "Son dirigidas a varias personas, de su familia y de gente que no está en su vida".