Ángel Cristo y Carmen Borrego no resuelven sus diferencias en el 'Puente de la concordia'

Los supervivientes ajustan las cuentas de sus primeros días de concurso

Las primeras palabras de Carmen Borrego tras su desmayo en la playa: “Estoy regular, pero puedo con ello”

Ángel Cristo Jr. y Carmen Borrego han sido los protagonistas del primer 'Puente de la concordia' de 'Supervivientes 2024', una dinámica en la que ambos podrían ajustar cuentas para finalmente decidir si hacer borrón y cuenta nueva o volver cada uno por el lado del puente por donde había venido. A pesar de que ambos aceptaron participar, lo cierto es que han terminado más alejados aún.

Los supervivientes habían discutido desde la pre-convivencia del concurso, donde Ángel señaló que Carmen Borrego había llegado a Honduras "con cuidador del geriátrico", refiriéndose a Kike Calleja.

"Lo tengo superado porque sé que lo hizo para hacer daño, que es su técnica. Me dolió más por Kike que por mí. Sé que soy una mujer mayor y las mujeres nos podemos empoderar siempre", reaccionaba Carmen, muy contenta de estar "superando miedos" en 'Supervivientes'. Por su parte, Ángel apuntaba que había pedido disculpas por ello.

El siguiente tema del que trataron fue el calificativo con el que Carmen Borrego se dirigió a Ángel Cristo: "psicópata". "Si ella piensa que soy un psicópata debe ser que sabe reconocer a los de su calaña", reaccionaba el superviviente. Carmen se hartaba: "Estás preparado para el mal. Para hacer daño. Para no empatizar con el dolor (...) No entiendo que si en el anterior escalón has pedido perdón, por qué sigues actuando de esta manera", le acusaba.

Ángel estaba muy molesto con el calificativo y se desmarcaba totalmente: "Yo empatizo con la gente que quiero y me quiere. No empatizo con la gente que me ha machacado en televisión". Viendo lo visto, Carmen Borrego proponía zanjar ahí mismo el 'Puente de la concordia', pero Laura Madrueño les animó a avanzar al siguiente tema: cuando Ángel se refirió a María Teresa Campos como "viejita".

Por sus palabras, Carmen acabó llorando mientras que el equipo de Playa Olimpo se posicionó totalmente en contra de Ángel Cristo. "Desgraciadamente mi madre ha fallecido y no voy a permitir que este señor ni nadie la llame 'vieja' o 'viejita", decía la superviviente. Ángel aclaraba que había sido su novia quien lo había dicho y ella estallaba: "¡Me importa una mier** lo que hable tu novia! Yo de mi madre no hable, tú de la tuya sí. No consiento que nadie hable de mi madre".