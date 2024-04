La reacción de Daniel Sancho al escuchar la declaración del representante legal de la familia de Edwin Arrieta

Además, asegura que no ha visto "ningún signo de arrepentimiento" en Daniel Sancho durante las jornadas que lleva el juicio: "El signo más importante habría sido perdón, pero su actitud es chulesca y sin ningún signo de arrepentimiento. Haber pedido perdón le hubiese ayudado, al menos humanamente. Aunque no quieras reconocer que lo has asesinado de manera premeditada, has reconocido que le has descuartizado", ha analizado.