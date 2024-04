Anita Matamoros, cada día más lejos de su hermana Laura: "Miri es la perfecta ganadora. A tope con ella"

Anita Matamoros ha acudido a un acto público en el que los medios de comunicación no han dudado en preguntarle por los conflictos entre su hermana Laura y Miri, su mejor amiga. Aunque la hija de Makoke ha preferido no pronunciarse al respecto, lo que sí que ha querido dejar claro es a quién apoya para ganar 'Supervivientes'.

Además, la joven tampoco ha querido responder cuándo le han preguntado por los conflictos entre su hermana y su madre: "Yo no me meto en conflictos ajenos. No me meto en los míos y no es mi estilo hablar de estas cosas", ha respondido educandamente.