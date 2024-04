Los motivos por los que Rodolfo Sancho no estará presente durante la declaración de su hijo Daniel

La próxima semana llegará uno de los días claves para Daniel Sancho en su juicio por el presunto asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta . Aunque todavía no se conoce con exactitud el momento en el que el hijo de Rodolfo Sancho tendrá que declarar ante el juez de Koh Samui , lo que parece claro es que se producirá a principios de la próxima semana. Uno de los momentos de más tensión de esta vista judicial, que está llena de giros y novedades en su investigación.

Aunque este viernes, como es habitual, no se ha producido una nueva sesión del juicio, María Vicente, la enviada especial de 'Vamos a ver' nos ha contado algunas novedades de cara a la próxima semana y hemos podido saber que Rodolfo Sancho ha aprovechado este día de visita en la cárcel para pasar unas dos horas y media junto a su hijo.

Una de los adelantos más importantes y significativos que hemos podido conocer es que Rodolfo Sancho, padre de Daniel, no estará presente durante la declaración de su hijo.

El motivo para que Rodolfo no esté presente durante la declaración de Daniel Sancho es "evitar que se contaminen los testimonio": "Es uno de los testigos de la defensa y no quieren que ambas declaraciones se contamine y poder garantizar todo este procedimiento. Si Rodolfo declara después de Daniel, en principio no estará presente durante su declaración", ha explicado María Vicente.