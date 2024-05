Aunque Finito de Córdoba no pudo acudir el pasado martes a recibir a su mujer, Arantxa del So l , al plató de 'Supervivientes' por tener que acudir a un compromiso profesional, el matrimonio ya ha podido reencontrarse .

"Lo que me gustaría es que me dierais otra bienvenida. Acabo de llegar y me vais a hablar de otro programa que no es este. Hubiese agradecido que me dierais otra bienvenida después de dos meses. Quiero sonreír, pasármelo bien, tomármelo con sentido del humor y no quiero esto", se quejó Arantxa del Sol durante su entrevista.