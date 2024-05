Rafael Amargo fue absuelto por su delito de narcotráfico y durante el directo de 'Vamos a ver' se analizan todos los detalles del caso. La justicia considera que no existen elementos que permitan acreditar tráfico de drogas y organización entre los acusados.

Antes de que se produjera la rueda de prensa de Rafael Amargo, la reportera analiza la sentencia del caso y explica que el " juez declara nulas las escuchas porque no se dan las exigencias mínimas para acordar la intromisión en el derecho al secreto de las comunicaciones".

Joaquín Prat, al conocer el motivo por el que el juez ha cosiderado no válido el material incautado en casa de Rafael Amargo, pregunta: "Entonces, si yo tengo un kilo de cocaía en casa que voy a destinar al narcotráfico, pero cuando entra la policía no tiene la orden por parte del juez para entrar en mi domicilio... por mucha coca que encuentren, no pueden acusarme de nada".