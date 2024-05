En el vídeo en cuestión puede apreciarse como el hombre lame urinarios y hasta una escobilla , algo que ha escandalizado a los colaboradores de nuestro programa, que no han podido evitar cambiar la expresión de su cara.

“No contento con chupar urinarios , chupa escobillas de váter que no son de su casa ni de casa de un amigo”, decía Joaquín Prat, tras ver las imágenes. Mientras, Patricia Pardo se mostraba completamente desencajada.

Por su parte, la psicóloga Rocío Ramos-Paul, también se mostraba alarmada con las escatológicas imágenes del político alemán: “No puedo cambiar la cara de lo que me ha producido por dentro”, decía.

Era entonces cuando Joaquín Prat le preguntaba si había algún diagnóstico psicológico para esta práctica: “Yo creo que hay llamadas de atención. Él no hace daño a nadie. Visualmente, a mí me hace mucho daño, pero no sé si antes le ha dado lejía o la escobilla la acababa de comprar”, apuntaba la experta.