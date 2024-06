Agustín Pantoja "no soporta ver feliz a Mariló junto a Isabel" y no quiere que se hagan fotos juntas, según Rossi

En cuanto el problema entre el hermano de la cantante y Mariló, Rossi es claro: " No sé si llamarlo celos, pero Agustín no soporta el protagonismo positivo que ha adquirido Mariló . Es decir, todos hemos hablado bien de Mariló, lo educada que ha sido, lo bien que ha respondido, lo feliz que se le ha visto con Isabel en las fotos... pues esto, Agustín no lo soporta".

El colaborador explica que esto no es la primera vez que ocurre porque la "relación con Mariló se rompió entre los años 2006 y 2014, fue una de las personas a las que se le pidió dinero, ella no pudo o no quiso, Agustín no lo soportó y rompió su relación".