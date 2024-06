Isa Pantoja, ante el embarazo de su prima Anabel: "Me dolería que mi madre ejerciese de tía abuela cuando no lo hace de abuela"

Un día después, su prima Isa Pantoja ha entrado en directo en 'Vamos a ver' para contarnos cómo se enteró de la feliz noticia y cómo se encuentra Anabel . "Me enteré justo por la comunión de Alberto. Una vez que sale la exclusiva me llamó y me dijo que estaba muy contenta y recibiendo mensajes de todo el mundo. Yo estoy muy contenta, pero ella lo está más que nadie", ha comenzado Anabel.

Sobre si este bebé unirá a la familia Pantoja, Isa no tiene esperanzas: "Mi madre ya tiene nietos y si ellos no lo han hecho, no creo que esto lo cambie mucho. Ojalá sea así", ha analizado. Sobre si le molestaría que su madre, Isabel Pantoja, ejerciese de tía-abuela cuando no está ejerciendo de abuela, ha sido clara: "Claro que me dolería... es más, me joder... Más allá de eso, ojalá sigan teniendo ese contacto".