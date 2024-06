Testigo de la presunta agresión con bengala de los Petazetaz: "Se lo hicieron a él porque primero intentó violarme a mí"

“Él estaba muy baboso conmigo, me tocaba las tetas. Preparó un “chorri” de más para drogarme, violarme y hacerme lo que él quisiera. Lo que dice que hacía Hernán también lo hacia él, se acabó tomando lo que me preparó a mi y acabó perjudicado porque luego los chicos le metieron una bengala en el culo”.

“A mí me drogaron sin yo saberlo. Me metieron una bengala por el culo y la encendieron, me desperté de las quemaduras. En esa casa solo hay droga, lo echan en vasitos y tu no sabes lo que estas bebiendo. Caí en un coma inducido, estuve tres horas dormido. Tenía quemaduras de tercer grado”, comenta el examigo.