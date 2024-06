Víctima de agresión sexual, tras la puesta en libertad de los dos presuntos violadores: "La fiscal nunca me llamó para dar mi versión"

La mujer: "No tiene sentido que los impuestos no sirvan para proteger a los ciudadanos, solo han servido para atacarme a mí"

La víctima: "Me siento agredida por los violadores, por la justicia, por la jueza, por las fiscales y por los abogados que he pagado con los impuestos"

Exclusiva| Presunta víctima sexual del joven que denunció a los Petazetaz por agredirle con una bengala: "Me ha pedido que diga que todo es mentira"

Una víctima de una agresión sexual denuncia en ‘Vamos a ver’ que sus dos presuntos violadores habían sido condenados a dos años de cárcel por reconocer los hechos, pero quedarán en libertad tras un acuerdo con la Fiscalía.

“El motivo por el que están libres es que las dos fiscales, que son mujeres con cero sensibilidad, hacen un sistema que protege al agresor, castiga a la víctima y la humilla, nos utilizan para sumar estadísticas. Cuando pasó esto estaba devastada, he ido al psicólogo…estaba mejor antes del juicio, tras esto no me sentí agredida sólo por los agresores, sino por la justicia, por la jueza, por las fiscales y por los abogados que he pagado con los impuestos", detalla la mujer.

"Lo que he vivido lo declaré una vez, en el juicio me tuvieron tres horas esperando para luego mandarme a casa, ni siquiera escucharon mi voz. La fiscal en ningún momento me llamó para dar mi versión. Yo podía haberlo hecho con protección y a ellos no les interesó mi declaración, les interesa ganar con mis impuestos sumando víctimas", nos explica.

La víctima de agresión sexual: "Son depredadores sexuales, se les ha encontrado 25 botones de mujeres"

"La Fiscalía al menos debería haberlos expulsados de España porque son depredadores sexuales, se les ha encontrado 25 botones de mujeres. La otra chica que han agredido está peor que yo, tiene ansiedad, depresión…yo me he sometido a un juicio por intentar ayudar a una sociedad que está mal hecha", detalla.