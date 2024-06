Las imágenes de Alejandra Rubio fumando durante su embarazo que han generado una gran polémica

Alejandra Rubio está embarazada de tres meses y medio

'Vamos a ver' muestra las imágenes polémicas de Alejandra Rubio fumando en un barco en Formentera. La pareja tan solo unos días después de anunciar en exclusiva que van a ser padres, han decidido alejarse de los medios de comunicación para disfrutar del amor navegando por las aguas baleares.

Las imágenes han mostrado a la pareja en un catamarán disfrutando de unos días de vacaciones, completamente despreocupados y ajenos a la ola mediática en la que está inmersos tras la noticia. Carlo Costanzia ha aprovechado para practicar esquí acuático con tabla, mientras Alejandra le espera en el barco. La hija de Terelu Campos no parece haber dejado sus hábitos con motivo del embarazo y aparece fumando, lo que ha provocado numerosas críticas.

La hija de Terelu Campos está embarazada de tres meses y medio y 'TardeAR' nos muestra en exclusiva unas imágenes de la pareja, a quienes hemos localizado pasando unos días de ensueño en Formentera.

En las imágenes les vemos salir de un restaurante de moda. Ambos con paso tranquilo, aparentemente relajados y alejados de miradas ajenas. Juntos se acercaban a una zodiac que después les llevaba al barco en el que habían llegado.

Leticia Requejo nos daba todos los detalles y es que se sabe hasta la comida que han disfrutado: gazpacho para dos, almejas a la marinera y la especialidad de la casa: arroz del senyoret: "Carlo ha brindado con vino y ella ha bebido agua. 93 euros que ha pagado Carlo".

Tras la comida, han disfrutado de una tarde en el mar con Alejandra en la cubierta mientras Carlo practicaba surf y ella captaba el momento con su teléfono móvil.

Según publica la revista 'Lecturas' mañana, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han mostrado de lo más cariñosos sobre una embarcación que cuesta 12.000 euros a la semana durante el fin de semana que han pasado en Ibiza. Unos lujosos días que ha compartido la pareja en la isla de los que Luis Pliego ha dado algunos detalles en 'TardeAR'.

No es la primera vez que Alejandra y Carlo hacen una escapada juntos, en la isla se les ha visto en un lujoso catamarán que les ha servido de alojamiento durante el día y la noche, una escapada romántica que cuesta unos 2.000 euros diarios más combustible.

La embarcación costa de 100 metros cuadrados: salón, cocina y cuatro camarotes con baño incluído. Además, con una gran cubierta en la que la pareja ha dado rienda suelta a la pasión, que se podrá ver en las imágenes que salen mañana en la revista.

Luis Pliego da todos los detalles de las vacaciones: "Las imágenes son románticas y tórridas"

Luis Pliego, desde el plató de 'TardeAR' adelantaba algunos detalles de toda la información que llevará la revista: "Él estaba ya en Ibiza con unos amigos, Alejandra llegó el fin de semana. En el barco iban sin capitán"."Las fotos son absolutamente románticas y tórridas", explicaba el director de la revista, como también adelantaba que en las imágenes se ve como Alejandra Rubio "llora".

Carmen Borrego nos cuenta en 'Vamos a ver' cómo le contó su sobrina que va a ser madre y le manda un mensaje.

"Después del impacto, porque no nos lo esperábamos, no es una mala noticia", explica la colaboradora en el plató y añade que "siempre que crezca la familia, que llegue un bebé yo creo que siempre da alegría".

Carmen confiesa que prefiere que sea una niña porque ya tiene un nieto y apuntaba: "Creo que a ella el pega más niña, me da la sensación que a ella, por su forma de ser, le pega más que sea una niña y le he dicho que se lo voy a criar".

Así se enteró Carmen Borrego del embarazo de Alejandra Rubio

La colaboradora explica que cuando la llamó se "asustó" un poco porque su sobrina estaba acelerada: "Pensé que había pasado algo malo". Y su reacción fue inevitable: "Me quedé callada pero reaccioné rápido, sabe que me ha tenido siempre y ahora me va a tener más que nunca, para mí es mi niña pequeña y lo que necesite de mí, lo va a tener".

Además, recordaba que ella se quedó embarazada por primera vez aún más joven, con 23 años: "Te lo planteas todo porque para mí es mi niña me parece que es muy joven pero yo fui madre antes que ella (...) Lo primero que me dijo mi madre es que el niño no me diga abuela y cuando le viola cara a su nieto le dijo 'yo soy tu abuela".

Reconoce que el hecho de que tenga 24 años claro que se plantea que es muy joven pero hacía una puntualización: "Eso de 'te has fastidiado la vida...' las madres trabajamos y ella seguirá trabajando, tener un hijo no es fastidiarse la vida, es complicársela, sí".

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio

Esta es la primera vez que les vemos desde que anunciaran el embarazo de Alejandra. Una noticia que han dado en exclusiva y en la que confiesan que no se lo esperaban pero que muy pronto tuvieron la intuición de que algo sucedía.

La colaboradora dice en su entrevista que sentía el cuerpo "raro", un amigo compró el test de embarazo pero no esperaba que el resultado fuera positivo. Por eso, cuando supo que estaba embarazada, gritó desde el baño: "¡Amor no me lo creo!"

El intentó tranquilizarla pero aunque aparentó estar calmado sintió "agobio" por dentro. "Lo primero que sentí fue miedo", continuaba relatando Alejandra y él añadía que en su caso sintió "una responsabilidad muy grande".

La pareja se conoció hace cinco meses, con lo que la noticia ha sorprendido a sus padres. Sin embargo, tanto Mar Flores como Terelu Campos les han mostrado su apoyo desde el primer momento.

Primeras palabras del padre de Alejandra Rubio

"A mi hija la veo bien. Es lo que hay ¿No? Qué le vamos a hacer", decía Alejandro Rubio, que ve a su hija un poco "joven" para convertirse en madre: "Ya se lo he dicho a ella pero si es feliz, para mí es lo más importante".