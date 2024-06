Víctima de gordofobia en el metro de Madrid, tras celebrarse el juicio: "Voy a ser imputado y no me parece justo"

“Estoy nervioso, pero bien. No estoy satisfecho del todo porque yo también voy a ser imputado y no me parece justo. Me senté en el metro y me insultó diciéndome ‘gordo de mierda, seboso, me estás aplastando, me molesta tu sudor’, entonces que esté imputado cuando yo no buscaba esto…", asegura Antonio Ruiz.