Así es el masía donde se escondía 'El Yoyas': con cinta para correr, no salía al patio, era la segunda vivienda de sus padres y recogía la compra en la puerta trasera

"Me dicen fuentes de la investigación que han estado vigilando y controlando al individuo que durante los último meses de la investigación, Carlos prácticamente no salía ni al patio. De hecho, aquí están sus dos perros", apunta la periodista. Tras esto, Mayka informa: "Carlos 'El Yoyas' tenía hasta una cinta de correr dentro, tenía absolutamente de todo y no salía prácticamente de casa".