Joaquín Prat, al escuchar las amenazas de Carlos 'El Yoyas' a su hijo: "A ver si ahora es tan valiente en el hotel reja, con la policía y guardia civil"

'Vamos a ver' emite los audios que Carlos Navarro 'El Yoyas' envió a su hijo menor amenazando a su madre, al padre de ésta e incluso a la nueva pareja con la que Fayna Bethencourt había rehecho su vida. Joaquín Prat, que escucha los gritos con atención, no da crédito y reacciona en riguroso directo.

El programa publica los audios en los que 'El Yoyas' se dirige a su hijo pequeño a gritos, en tono amenazante y mostrando su lado más agresivo: "Dile a tu puta madre que me puede mandar a la Guardia Civil, a la Policía o la Legión. Me cago en la p* madre que parió a los maderos, a los picoletos y a la legión". Tras esto, amenaza en el audio: "Me va a comer la po* la Guardia Civil".