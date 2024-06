Un vecino de 'El Yoyas', tras su detención: "Estando en busca y captura le hemos visto en el bar y comprando tabaco"

“ Antes de esa orden de detención era habitual verlo y después no se sabían si era rumores, pero ya este vecino lo ha confirmado en directo. En estos 19 meses los investigadores tienen claro que no se movió de esta urbanización y la búsqueda ha tenido varias fases donde ha sido siempre prioridad encontrarle, en este último mes es evidente y de hecho las fotografías del padre y la novia accediendo a la puerta, son de este mes de junio, ósea que se intensificó en estos meses", explica Mayka Navarro.

"Cerca de él vive una de las dos hermanas, el cuñado, el padre y también se le ha visto en os seguimientos asistiendo a Juan Carlos Navarro. Como mínimo dos meses no vio el sol el individuo y tenía lo mínimo para sobrevivir. Lo más importante es que desde ayer duerme en prisión a la espera de lo que dicte la jueza por esas condenas que alcanzan unos siete u ocho años", comenta a periodista.

"Me dicen fuentes de la investigación que han estado vigilando y controlando al individuo que durante los último meses de la investigación, Carlos prácticamente no salía ni al patio. De hecho, aquí están sus dos perros", apunta la periodista. Tras esto, Mayka informa: "Carlos 'El Yoyas' tenía hasta una cinta de correr dentro, tenía absolutamente de todo y no salía prácticamente de casa".