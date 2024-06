Joaquín Prat, sobre las declaraciones de Alejandra Rubio: "No me lo creo"

El presentador comienza hablando sobre la madre de Carlo Constanzia: "Hoy se publicaba que Mar Flores efectivamente estaba encantada porque es una buena noticia, pero que está espantada con la repercusión mediática que estaba teniendo. Por otro lado, Joaquín Prat se ha querido pronunciar sobre la opinión de Alejandra a la entrevista de Terelu en ¡De Viernes!: “Hay una cosa que a mí me choca, yo sé que tiene una relación excelente con su madre, pero yo no me creo que su madre le envíe un WhatsApp diciendo que va a ir al programa y ella no coja el teléfono para preguntarle lo que va a contar”.