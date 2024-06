Alejandra Rubio reacciona a la entrevista de Carlo Costanzia y deja entrever cuál es su verdadera relación con Terelu

Carlo Costanzia se mostraba de lo más sincero en su entrevista relatando cómo se enteró de la feliz noticia del embarazo de su novia, cómo le contó a su madre y allegados la bomba y cuáles son sus planes de cara a la llegada del bebé. El hijo de Mar Flores dejaba claro que este embarazo no había sido buscado por ninguna de las partes, pero que en el momento que lo supieron ambos lo tuvieron claro: "Es algo que ha pasado, no lo estábamos buscando, pero ambos tuvimos claro lo que queríamos hacer ".

Pero en la entrevista a Carlo Costanzia en '¡De viernes!' también hubo tensión , especialmente entre el hijo de Mar Flores y José Antonio León , uno de los colaboradores del programa. El joven y el periodista tuvieron un rifirrafe cuando hablaron de Jeimy , la ex novia de Carlo: "No entiendo la inquina con la que me hablas cada vez que hablamos de Jeimy. ¿Te gusta? ¡Díselo, no pasa nada! ", espetó Costanzia.

Al periodista, que negaba cualquier animadversión por él, no le hizo ninguna gracia el comentario: "Tengo mujer desde hace tres años y espero que retires eso, tan fino y elegante que eres". Terelu Campos, que estaba presente en el plató ya que es la nueva colaboradora, trató de calmar a su yerno: "Carlo, mírame. Yo sé que estar aquí, a veces, no es fácil, y tampoco es fácil para los que a veces estamos ahí. José Antonio hace su trabajo, y a veces nuestro trabajo no gusta y no es agradable porque tenemos que preguntar cosas que no son bonitas, pero debemos de hacerlo".