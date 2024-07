Isabel Pantoja y su hijo están "en negociaciones" por la venta de Cantora: "Él quiere su porcentaje"

Según apuntaba Antonio Rossi en 'Vamos a ver, ahora la cantante está enfocada en su gira, en si se hace o no una serie sobre ella y su equipo quiere que su nombre se revalorice de cara a América y apartarla de las polémicas que ha vivido durante los últimos años y que no estaban relacionadas con el mundo de la música.

Según Antonio Rossi, ya se habría hablado con su hijo dado que tiene más del 40% de la finca y están "en negociaciones" con el tema de su "porcentaje" y valorando qué decisión tomar: "A ver qué hacen, quién se la queda, cómo se la queda, si hacen un hotel, si no lo hacen, si la alquilan..."

Parece que las posibilidades son múltiples y el DJ estaría a favor pero con una condición: "Siempre y cuando no se queden deudas porque también se las reclaman, ahí están en esas historias".

Eso sí, el hijo de Isabel Pantoja, no renunciaría a su marte: "Él las deudas, como no las ha acarreado, él quiere su porcentaje y que otros asuman lo que él no ha asumido".