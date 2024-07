El hijo de la mujer fallecida en Sevilla por el mosquito del Nilo: "Es inhumano, en este rincón de Europa vivimos como si fuese África"

Una mujer de 86 años, totalmente "sana", fallece tras ser picada por un mosquito que le transmitió el virus del Nilo

"Los síntomas son fuertes dolores de cabeza, vómitos, incapacidad de mover las extremedidades... la comida y el agua te sabe mal", dice el hijo de la fallecida

Los vecinos de Sevilla no entienden por qué no fumigan la zona: "A determinadas horas es inhumano y encima mata, por lo que se complica más"

Antonio Pineda comparece durante el directo de 'Vamos a ver' para contar todos los detalles tras el fallecimiento de su madre por una picadura de un mosquito que le transmitió el virus del Nilo. Pese a que los vecinos de la localidad de Sevilla pidan insistentemente cada verano a la Junta de Andalucía que fumiguen la zona, el mosquito ya ha sumado su primera muerte.

"Ya vinimos, la gente salió a la calle a quejarse, han aprendido a vivir con el mosquito, nos cuentan que tienen horas para salir y no salir a la calle, que se tienen que rociar para que no les pique, mosquitera y de madrugada no pueden salir", dice la reportera tras acudir nuevamente a la localidad sevillana. Después, con Antonio Pineda presente, explica el caso la mujer de 86 años fallecida por el virus.

El hijo de la fallecida explica que ella "parecía más joven de lo que era, era muy jovial, muy activa, leía, viajaba, se movía, era totalmente autónoma. Vivía sola, no tenía ningún grado para que dependiera de alguien en casa". Además, quiere dejar claro que su madre "estaba sana, sólo tomaba una pastillita para la tensión".

Los síntomas del virus del Nilo

El hijo de la fallecida explica cómo son los síntomas de este virus: "Nosotros teníamos experiencia en esto porque en 2016, cuando todavía no se hablaba del virus del Niño, mi padre tuvo una meningitis anómala que empieza con fuertes dolores de cabeza, vómitos, incapacidad de mover las extremedidades... esto se va agravando hasta un punto que se va perdiendo tanta musculatura que pierden capacidad respiratoria y muchos casos termina en fallecimiento".

"Mi padre en ese año salió con mucha dificultad, con muchos dolores, fisio, intentó recomponer su musculatura, con alguna limitación y finalmente salió". Ahora, pasado casi 10 años después, confiesa: "En mi madre empezamos a ver los mismos síntomas, exactamente iguales. De hecho, todo empieza a saberle mal, la comida, el agua le sabe mal".

"La llevamos a urgencias y la echaron para atrás porque no encontraron los síntomas suficientes. Al dia siguiente, ante nuestra insistencia, le hicieran una punción, dio positivo en meningitis, que es lo que provoca el virus del Nilo, y después ya llegó con el resultado positiv en este virus".

Señalan a la Junta de Andalucía:

Antonio Pineda no puede morderse la lengua al ver cómo las instituciones no actúan en salvar a sus ciudadanos ante los mosquitos: "Me trago los sapos, ayer enterré a mi madre y tengo que dar la visibilidad que vivimos, lo hemos llegado a normalizar, pero a determinadas horas esto es inhumano y encima mata, por lo que se complica más".

"Las administraciones no dejan claro quién tiene la respondabilidad, pero me gustaría que se sienten en una mesa a pan y agua hasta que se aclaren, sepan quien tiene la responabilidad y lo que tienen que hacer", sentencia el hijo de la fallecida. Tras esto, Pinedo añade: "Me temo que es esto pase despercibido en dos días y cada verano seguimos repitiendo la misma circunstancia, ninguna institución coge la responsabilidad y se pasan la pelota".