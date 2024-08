Isabel Pantoja cumple este viernes 68 años y su hija no tiene pensado felicitarla

Isa Pantoja: "He visto que era el cumpleaños porque lo he leído en la escaleta"

Pepe del Real revela el papel que tendrá Isabel Pantoja en la serie sobre su vida: "Los episodios son ficción"

Isabel Pantoja cumple 68 años y parece que hay una felicitación que no va a recibir en este día tan especial. Si el teléfono suena en Cantora no va a ser por la llamada de su hija, que ha asegurado que va a felicitarla.

“Para mí no es un día complicado, yo estoy igual. He visto que era el cumpleaños porque lo he leído en la escaleta, pero lo tengo tan asumido que es que no me había dado ni cuenta”, declara la mujer de Asraf Beno.

Con actitud muy distante, ha aclarado que no tiene ni idea de cómo se encuentra su madre en el día de su cumpleaños: “No sé si ella está feliz, si ella ha decidido estar así es porque se encuentra bien y cómoda”, apunta.

Ella tiene muy claro cómo están las cosas con la tonadillera y que, por eso, no va a levantar el teléfono para desearle lo mejor en su día: “No le voy a hacer llegar ningún mensaje a través de mi prima, Anabel”.

Tal y como ella misma ha recordado, el último cumpleaños que pasó junto a Isabel Pantoja fue antes de pandemia: “Fue cuando estábamos todos, mi hermano, Anabel, mis sobrinos… Hace años que no lo celebra como antes”, afirma.

Isa Pantoja no ha preguntado por el estado de salud de su madre

Adriana Dorronsoro ha visto “muy fría” a Isa Pantoja con el tema de la cantante y ella se ha explicado: “Fuera de cámaras he compartido como me siento y muchos sabéis que lo he pasado mal, pero llega un momento en el que lo asumo”.

“Tampoco tengo que estar llorando toda la vida. Que la gente no me vea soltar una lágrima no quiere decir que sienta más o menos”, asegura la que hace unos meses se daba el ‘Sí, quiero’ con Asraf Beno.