Carmen Borrego advierte a Edmundo Arrocet: "El legado de mi madre no te lo vas a cargar tú, te puedes cargar el tuyo"

Carmen Borrego toma la palabra tras la última entrevista de Edmundo Arrocet en la que las cuestiona como hijas y deja caer que le deben dinero. Le recomienda que acuda a un juzgado si les reclama algo, le pide que deje de poner en boca de su madre cosas que supuestamente le dijo y deja caer que la presentadora también les contó cosas...

"Mi madre nunca lo hubiera consentido y no lo consintió, le hacía más daño hablando de sus hijas que de ella y no quiero contribuir a nada que no le gustara a mi madre", decía la colaboradora y comunicaba su decisión: "No quiero hacerlo por respeto a ella y me encantaría no tenerlo que hacer, pero cuando mi hermana dice que se le está agotando la paciencia, a mí también".

Pero Edmundo también deja caer que le deben dinero y Carmen tiene clara su postura: "Del dinero solo hablaré en un juzgado, que nos demande y nos reclame el dinero que crea conveniente".

Además, recordaba que Edmundo no habla por responderles ya que ellas habían guardado silencio: "Mira 'Talento', lo que dices de nosotros dice más de ti que de nosotros, mi madre solo te dio amor, te dio todo, no consentía que nadie hablara mal de ti. Mi madre siempre estuvo orgullosa de sus hijas y hoy lo estaría más".

El mensaje de Carmen Borrego a Bigote

Por otro lado, le pedía que deje de reproducir lo que, asegura, le contó su madre: "Ya está bien de poner en boca de mi madre cosas que presuntamente os ha contado mi madre. Mi madre con nosotras también hablaba y no vamos a hacer lo que haces tú porque mi madre no se lo merece. Era una gran profesional que todo el mundo defendió y el legado de mi madre no te lo vas a cargar tú, te puedes cargar el tuyo".

Según Edmundo, las hermanas Campos deberían tener "miedo" pero la colaboradora no lo tiene y opta por la ironía para responder: "Que cuente lo que quiera, no voy a hablar de él, no voy a decir las cosas por respeto a la memoria de madre".

Y es que afirma que "jamás" consintió que se hablara de él, pero tampoco de ellas. Por eso, le pedía que termine ya: "Di ya lo que tengas que decir, dilo ya y vete a un juzgado. Haz lo que quieras pero déjanos vivir tranquilas y deja la memoria de mi madre. Te lo pido por favor: deja a mi madre en paz".

Además, la colaboradora optaba por la ironía y respondía cambiándose de gafas emulando al humorista.

Carmen Borrego lanza un reproche a Gustavo

La colaboradora no quiere hablar mal de quien fuera el hombre de confianza de María Teresa Campos pero sí le dejaba algo claro: "Decir que me siento en un plató a poner a parir a mi hijo es mentira. No te metas en mis conflictos familiares. Yo no he dicho nunca nada malo de mi hijo".