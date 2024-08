Isa Pantoja, afectada tras ver el vídeo en el que su madre se entera del embarazo de Anabel: "Claro que me duele"

Anabel Pantoja ha publicado el vídeo con el momento en el que le comunicó a Isabel Pantoja que estaba embarazada

"Me alegro cuando las veo juntas pero es un poco de envidia, sana, buena. Me encantaría estar en esa posición", decía Isa Pantoja

Isa Pantoja, ante el embarazo de su prima Anabel: "Me dolería que mi madre ejerciese de tía abuela cuando no lo hace de abuela"

Anabel Pantoja ha publicado en sus redes sociales un vídeo muy especial. Se trata del momento en que Isabel Pantoja se entera de que está embarazada, una noticia ante la que la cantante reacciona con evidente emoción. Isa Pantoja, alejada de su madre, veía este momento en 'Vamos a ver' y no podía evitar su reacción dado el conflicto que la aleja de la cantante.

Isa ponía una sonrisa incómoda pero aclaraba que no ha llorado al ver el vídeo: "Me alegro mucho por Anabel, porque son momentos súper bonitos, ya había subido la reacción de todos y faltaba la de mi madre, viene al caso".

Eso sí, la colaboradora lleva meses sin tener ningún contacto con su madre y confesaba: "Me da pena, alegría porque me gusta ver estos vídeos, me alegro por ellas, pero tanto como que me emocione de buenas no, en todo caso me emociono de mal, de pena, de que no dejo de pensar que en el fondo yo también soy madre ¿Sabes?", preguntaba evidentemente incómoda.

Sin embargo, dejaba claro que no tiene ningún problema con su prima, con la que habla a diario: "Me alegro cuando las veo juntas pero es un poco de envidia, sana, buena. Me encantaría estar en esa posición", confesaba.

"Claro que me duele, pero ya no por mí, soy una persona adulta que siente", reconocía Isa, que aunque tiene a su lado a todo el mundo que la quiere, no se siente del todo plena por el conflicto con su madre.

La reacción de Anabel Pantoja

Minutos después, Anabel publicaba otro vídeo dando explicaciones. Contaba que había decidido publicar el vídeo de su tía para felicitarla por su cumpleaños, algo que hace cada año.

Así, transmitía que su intención no ha sido molestar ni herir a nadie y mucho menos a Isa: "Fue tan natural, no hay que darle vueltas a nada, ha sido una cosa que me ha salido y creo que tengo todo el derecho del mundo a comunicárselo a mi familia".

"Cierro este debate", zanjaba la influencer y añadía: "La gente que me conoce sabe que no tengo mal fondo, no haría daño a nadie y menos a la gente que quiero, mis primos, que son mi sangre, ellos saben cómo soy, lo grabo todo y me gusta hacer felices a todos".

Por eso, se despedía así: "Lo he querido compartir y a quien no le parezca bien, un beso".

Isa Pantoja niega tener problemas con Anabel Pantoja

"No puedo decir que me da igual", reconocía Isa, pero insistía en que hablar muy a menudo con su prima y entre ellas no hay ningún problema: "Sé que es un momento bonito, lo ha hecho para felicitarla, no piensas que es a mal o para provocar un daño, es obvio".

Eso sí, insistía en que su postura: "Claro que me duele porque soy madre y me duele por lo mío punto. Si ella sabe cómo han sido la cosas no tiene que dar explicaciones, yo desde luego no las necesito y menos es más. Con Anabel no voy a tener una mala palabra, sé lo ilusionada que está".

