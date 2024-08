Los datos son alarmantes. Tres de cada cuatro jóvenes aseguran haber sufrido este tipo de chantaje conocido como la ‘pornovenganza’. El 7% de los españoles reconoce haberlo sufrido tras el intercambio de imágenes íntimas o vídeos sexuales . A las víctimas les piden dinero o más material a cambio de no publicar el material que ya tienen.

En España, la difusión de este contenido está tipificado como delito , pero en muchas ocasiones, el material acaba en webs que está alojadas en países en los que la justicia española no puede actuar. En ‘Vamos a ver’ hablamos con una víctima de una de estas ‘pornovenganzas’.

Durante tres semanas, forjaron un vínculo de confianza hasta que una noche “la cosa subió de tono e intercambiamos contenido sexual” y con ese contenido, posteriormente, “me empezó a extorsionar”. “Cometí el erro es que, en mi contenido se me veía la cara y se me reconoce por unos tatuajes de mi cuerpo. En su contenido no se veía la cara, era un cuerpo más, sin tatuajes ni piercings”, añade.