Manu le da calabazas a Laura cuando ella le confiesa que le gusta: "Somos buenos amigos"

Laura le confiesa a Manu lo que siente por él

Manu reacciona a la confesión sentimental de Laura

El minuto a minuto de la casa de 'Gran Hermano', aquí

Como ya adelantamos en la guía rápida para saber a quién le gusta quién dentro de la casa de 'Gran Hermano', a Laura le gusta Manu (Vulcán). La hija de María José Galera se ha armado de valor y le ha confesado al DJ sus sentimientos (también, quizás, lo haya hecho en vista de que él ya se había enterado por otro lado), pero la respuesta que ha recibido por su parte quizás no ha sido la que ella esperaba: ha recibido calabazas.

Gracias al minutado de 'Gran Hermano' de este sábado, hemos podido seguir con detalle todo lo que pasa en el reality. Y es que el amor parece estar fluyendo por la casa, aunque no termina de cuajar. Sino que se lo digan a Óscar, cuyos sentimientos hacia Ruvens no son nada recíprocos. Esto mismo le ha sucedido a Laura, que cuando ha querido dar un paso hacia adelante en su relación con Manu, ha recibido un precioso "podemos seguir siendo amigos".

Manu le da calabazas a Laura

Prácticamente desde el primer día, Laura y Manu se han mostrado muy cariñosos el uno con el otro. Tanto es así que fue motivo de críticas por parte de algunas compañeras. En un momento dado de la noche, Manu ha visto mal a Laura y le ha pedido que le contara qué le sucedía. Es entonces cuando ella se ha sincerado: "Estoy rayada porque estoy empezando a sentir cosas que no quiero sentir. Me da mucho miedo y no puedo hacer nada porque no lo puedo controlar".

Manu le dice que no quiere que su relación cambien porque considera que tienen "un vínculo muy guay": "Eres la niña de la casa con la que más complicidad tengo y a la que más cariño tengo. Mientas estés aquí, yo te voy a cuidar. Pero yo, por mi experiencia, soy una persona que lo hace todo muy tranquilo y no me gusta hacer las cosas con locura. Yo no sentí ese boom de 'me he enamorado al verte', pero cuando te he ido conociendo he dicho 'esta chavala tiene muchas cosas que son muy afines' y eso me gusta mucho".

Para Manu, la relación que mantienen Laura y él "está del carajo" porque se lo pasan bien juntos, "pero lo que no me gusta es cuando empieza la gente con las tonterías, cuando dicen 'Manu está con tal'. No, Manu está tranquilo, soltero, viviendo la experiencia y fin. Estamos en un momento muy guay los dos. No quiero que nuestra relación cambie absolutamente nada". Por su parte, Laura tiene miedo porque sabe que esos sentimientos "van a seguir creciendo" en ella: "Tienes todo lo que yo busco en una persona".

Manu deja en el aire su relación con Laura

Laura le confiesa que a ella también le gusta ir poco a poco en las relaciones, pero el hecho de estar 24 horas encerrados, no ayuda. "Vamos a seguir normal, fluyendo, los dos tranquilos", le dice Manu, que remata la conversación dándole esperanzas: "Los sentimientos no se pueden controlar. Lo mismo yo, con el tiempo, empiezo a sentir también mucho... o poco, es que no se sabe. Es el tiempo el que dice. Yo soy una persona que piensa que se puede cambiar de opinión. Al igual que te digo esto a día de hoy, dentro de dos semanas te digo 'yo qué sé, me gustas' o te digo 'tía, coleguitas y ya está' y seguimos igual hasta el final del programa. Pero con el miedo no se llega a ningún sitio. Tú haz y siente como sientas. Tú sigue como hasta ahora". ¿Surgirá finalmente el amor entre ellos?

24 horas de 'Gran Hermano'