La relación de Vanessa y Javi, al límite: "Ojalá te largues mañana"

La relación entre Vanessa y Javi no pasa por un buen momento. El jueves, ella se convirtió en una de las dos elegidas por la audiencia para abandonar la casa principal y se reencontró con su marido en la casa secreta. Allí, vivieron un curioso encuentro en el que ella le confesó que había pedido, en varias ocasiones, la llegada de un italiano al reality . Pero la convivencia que están llevando a cabo no es precisamente la de una luna de miel, a juzgar por lo que se está viendo.

Un par de horas después de verse las caras, en la madrugada del viernes, Vanessa le echó en cara a Javi su actitud , reprochándole que estaba "insípido" y que parecía "estar en un funeral". "Si quieres, me voy", le contestó él en su momento. Tras este primer desencuentro , al día siguiente, llegaron las lágrimas . Vanessa se derrumbó mientras se quejaba de que no se merecía "esas carencias" que había en su relación con Javi. Pero, en las últimas horas, ha habido más.

Tal y como hemos podido seguir a través del 'minuto a minuto' de este sábado , la relación entre Vanessa y Javi se tambalea. Tanto que podría situarse en una delicada cuerda floja , a juzgar por las cosas que se dicen el uno al otro. Es en el baño donde mantienen esta tensa conversación: "¿No me vas a hablar?", le pregunta él tras más de tres minutos en silencio. "¿Yo a ti? Si quien no hablas eres tú", le reprocha ella. Javi le pregunta por qué se enfada y ella le dice que "porque sólo te quedas con lo que te da la gana a ti".

Vanessa se excusa alegando que ve a su marido con pocas ganas de estar en el reality y se queja de que Javi "no escucha" cuando dialogan. "Yo dije eso (lo de "ojalá te largues mañana") al final de la conversación. ¿Después de qué? ¿Qué dije antes? Te dije 'parece mentira, no sabes qué va a pasar mañana, no sabes si te vas a quedar o te vas a ir"... pero Javi la interrumpe y no parecen llegar a un entendimiento. "Sé lo que dije y queda grabado", se tranquiliza a sí misma Vanessa.

"No se puede hablar contigo. No quieres escuchar", insiste Vanessa. "Vas diciendo a todo el mundo que quieres mucho a tu mujer y luego te tengo que acercar el puto taburete para estar a mi lado porque ni sale de ti. Estoy hasta los cojones de ir detrás de ti como un perro". Cada uno sigue en sus treces y no están dispuestos a acercar posturas. Tal y como resume Vanessa, Javi se ha quedado con la última frase que le dijo antes (la de "ojalá te largues mañana") y le molesta que no haya sacado otras conclusiones de su conversación. "No sé qué te ha pasado en el otro lado (en la casa principal), pero a ti se te ha 'virao' el coco", remata él.