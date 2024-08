Marta López aclara si tiene planes de boda: "Este anillo significa muchísimo para mí"

“Belén se me acercó como mucha gente, yo presenté a mi chico y me decían: “’¿Es tu novio y yo decía que es 'mi futuro marido', pero era como un chascarrillo", comentaba la colaboradora.

La prensa quería saber si los novios han pensando en ser padres y ambos lo tienen muy claro. "No, no, no, no tengo sentimiento de paternidad y él lo sabe. Tengo 45 años y vivo muy bien, ¿para qué me voy a meter yo ahora en eso con lo bien que vivo, con lo bien que estoy?", decía Antonio Rossi. Por su parte, Hugo opina en la misma dirección: "Tenemos mucha libertad y un niño nos quitaría la libertad".